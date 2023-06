La sfilata degli studenti con abiti ecosostenibili In 500 alla serata

Grande successo per la sfilata - evento organizzata dagli studenti dell’indirizzo moda del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo in piazza della Libertà a conclusione dell’anno scolastico. Erano 500 le persone che hanno applaudito gli abiti che parlano di cambiamento climatico ed ecosistemi. All’evento, promosso dal liceo Brunelleschi con la collaborazione del Comune di Montemurlo e della Pro Loco, hanno preso parte il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero, la preside del Livi - Brunelleschi, Maria Grazia Ciambellotti e il presidente della Proloco Montemurlo, Lorenzo Scrozzo. Sono stati cento gli studenti delle classi 4 e 5 che hanno sfilato con abiti realizzati con tessuti eco-sostenibili o riciclati e con colori naturali, donati alla scuola dalle aziende del territorio. In passerella capispalla, abiti da giorno, vestiti da sera, lingerie, abiti da sposa, oltre a costumi che gli studenti hanno realizzato per alcuni spettacoli teatrali. Gli studenti si sono occupati di tutto il processo creativo, dalla progettazione alla realizzazione del cartamodello e quindi alla cucitura dell’abito.