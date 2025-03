La sana alimentazione si insegna alla primaria

Noi siamo ciò che mangiamo e le sane abitudini alimentari s’imparano fin da piccoli. A Montemurlo compie sei anni il progetto di educazione alimentare "Alimentazione e sostenibilità" per gli alunni delle terze delle s primarie dell’istituto Hack e della paritaria Ancelle del Sacro Cuore. L’esperienza educativa è promossa dal Comune con la Filiera Corta e, dallo scorso anno si avvale della collaborazione scientifica del Pin di Prato.

"Il progetto porta i bambini alla scoperta della sana alimentazione attraverso lezioni sui componenti nutritivi con la dietista del Comune, che segue la mensa scolastica, sia attraverso la visita di produttori locali che attraverso esperienze laboratoriali con gli esperti del Pin – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Un progetto attraverso cui ci proponiamo di educare i consumatori del futuro a un alimentazione sana e a scelte consapevoli".

Ieri, due classi della scuola primaria Manzi di Morecci sono arrivati in piazza della Repubblica, dove hanno incontrato Alessandra Sighlich, la dietista del Comune, che ha tenuto una lezione all’aperto sulle regole fondamentali per mangiar sano, rispettando anche l’ambiente: "Ai bambini domando sempre ’perché si mangia?’. A noi può sembrare una domanda banale ma magari i più piccoli non se la sono mai posta, quindi spieghiamo cosa c’è dentro gli alimenti, da dove arrivano e perché ci nutriamo – dice Sighlich – collegando questi concetti al tema della sostenibilità ambientale e all’impatto che le scelte alimentari hanno sulla Terra".

I bambini, dopo la lezione in piazza, hanno visitato il mercatino del giovedì mattina di Campagna amica che raccoglie i produttori locali, appartenenti alla Filiera corta di Montemurlo.