La ricreazione è finita: Ferrari in Lazzerini

Incontri con l’autore in Lazzerini: domani alle 17 in collaborazione con la Libreria Gori la biblioteca ospiterà lo scrittore Dario Ferrari con il suo ultimo libro "La ricreazione è finita" edito da Sellerio, in dialogo con Chiara Mannocci. Protagonista del romanzo è Marcello, un trentenne senza un vero lavoro che resiste ai tentativi della fidanzata di rinsaldare il legame e cerca di prolungare ad libitum la sua condizione di post-adolescente fuori tempo massimo. All’inizio fa le cose per inerzia, si lascia trascinare dalle circostanze. Poi partecipa ad un concorso di dottorato in lettere e, inaspettatamente, vince la borsa di studio. Gli viene affidato come tesi un lavoro su Tito Sella, un terrorista finito in carcere dove è morto. Marcello si impegna molto in questa prova e nutre una profonda empatia con il terrorista-scrittore, tanto da esserne ossessionato. Contemporaneamente sperimenta dal di dentro l’università: gli intrighi, le lotte di potere tra cordate e le pretestuose contrapposizioni ideologiche, come funziona una carriera nell’università, perfino come si scrive un articolo "scientifico" e come viene valutato. Un romanzo che racconta la storia di due giovinezze incompiute, diversissime eppure con una loro sghemba simmetria. Dario Ferrari è nato a Viareggio, ha studiato filosofia a Pisa dove ha conseguito un dottorato di ricerca. Il prossimo incontro con l’autore è in programma giovedì 20 aprile: alle 18 si parlerà di patrimonio industriale con il libro di Massimo Preite e Gabriella Maciocco "Le fabbriche ritrovate".

Sempre in Lazzerini domenica alle 16 nella sezione ragazzi e bambini ultimo appuntamento con "Un mondo di storie. Alla scoperta dell’America", insieme agli studenti dell’University of New Haven che incontrano i bambini. Letture animate, filastrocche, canzoni, curiosità: un mondo di storie per andare alla scoperta dell’America, semplicemente divertendosi.Per bambini da 6 a 8 anni. Prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail a [email protected] Specificare: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, telefono, nome, cognome ed età del bambino.