La ragazza dei lupi al Metastasio. Trame e ricami al Museo Tessuto

Domani alle 17 al Metastasio la rassegna MetRagazzi ospita La ragazza dei lupi, uno spettacolo di Teatro Gioco Vita ispirato all’omonimo romanzo di Katherine Rundell, vincitore nel 2017 del Premio Hans Christian Andersen. E’ un’avventura di largo respiro che parla di coraggio, di amicizia, di fiducia, di ragazzi e bambini che osano sfidare l’autorità per provare a cambiare le cose, rieducandosi così alla libertà. In scena, un’attrice e un attore conducono il pubblico in una Russia dall’atmosfera incantata dove, tra boschi innevati e lande ghiacciate, Feo - una bambina di 11 anni - e sua madre raccolgono e curano i lupi abbandonati, rieducandoli al coraggio, alla caccia e alla lotta. Questa è la loro vita, finché un giorno l’equilibrio si spezza e tutto il mondo di Feo sembra crollare: non le resta che fuggire, con i suoi tre lupi, che ha salvato. A comporre il gruppo si aggiunge Ilya, poco più di un ragazzino, che non esita a gettare la divisa militare per mettersi al loro fianco. Inizia così un lungo viaggio che ha il sapore di una sfida e che – grazie alla magia del teatro d’ombre - permette di spaziare tra boschi fitti di abeti e paesaggi innevati, sferzati dalla tormenta. Protagonista è la natura che ospita i giovani nel corso del loro viaggio e riesce a metterli in contatto con la loro parte più intima e profonda. Costo dei biglietti 6 euro bambini, 7 adulti sul sito del Metastasio.

Per i più piccoli sempre domani c’è anche l’appuntamento al Museo del Tessuto con Cinema di stoffe, in collaborazione con CineFilante. Sarà proiettato in due turni alle 16 e alle 17.30 Marmalade, un cortometraggio di Radostina Neykova: è un’animazione innovativa bidimensionale, realizzata tramite ricamo a mano attraverso quadri di stoffa che, utilizzando l’analogia del volo, stimolano i bambini e le bambine a puntare più in alto. Dopo la visione del cortometraggio, ci sarà un collegamento con l’artista Radostina Neykova che mostrerà i ricami del cortometraggio e spiegherà il suo lavoro. Seguirà un laboratorio creativo. È richiesta la presenza obbligatoria di un accompagnatore. Età consigliata 4-6 anni; costo 5 euro a bambino e 5 euro ad adulto, prenotazione obbligatoria sul sito o sui canali social del museo.