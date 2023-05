La prevenzione sboccia ai Gigli Weekend di visite ed esami gratuiti

Sarà un fine settimana di festa della prevenzione al centro commerciale I Gigli. Sabato e domenica prossima sarà replicata l’iniziativa a cura del Club 41 di Empoli, club service, con due giornate di consulenza medica gratuita. Stavolta, a differenza della prima edizione di ottobre scorso quando è stato ottenuto un ottimo riscontro con un migliaio di prestazioni, lo spazio sarà più grande nella piazza esterna di Corte Tonda, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. L’iniziativa è organizzata oltre che dal Club 41 Empoli, anche da Fimmg Regione Toscana, I Gigli e Farmapiana con la collaborazione della Croce Rossa comitato di Empoli, CRI corpo militare e corpo delle infermiere volontarie, Pubblica Assistenza e Misericordia di Campi Bisenzio, Fratellanza di San Donnino. "Saranno a disposizione dei cittadini medici, operatori e tecnici della sanità - spiega il dottor Iacopo Periti, uno degli organizzatori - che presteranno servizio gratuitamente, come gratuite saranno le prestazioni. I cittadini potranno fissare l’appuntamento all’info point dedicato". Quali esami e visite saranno disponibili? La gamma è ampia: ci saranno la misurazione della pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, saturazione ossigeno, l’esame baropodometrico e valutazione appoggio plantare a cura Farmacia il Palagio di Campi Bisenzio. Ci sarà uno spazio per la sensibilizzazione alla donazione di sangue a cura di Avis, Donatori Fratres e donatori Anpas. Sarà presente la dottoressa Lazzeri, responsabile dei centri trasfusionali Asl centro. Largo alle associazioni di pazienti con la consulenza su fibromialgia e dolore cronico a cura di Algea. Presenti sia sabato che domenica con Bandini, reumatologo e Giannoni, terapista del dolore. Ci sarà il punto informativo sull’Autismo e la diagnosi precoce (sabato) a cura di Abbracciami e uno sulla prevenzione della meningite (domenica) a cura di Stop alla Meningite. Interverrà il Gabriele Mazzoni, ex direttore dipartimento di igiene Asl centro zona empolese. A disposizione il consulto nutrizionale e psicologico a cura di Cri Empoli e la valutazione della densità ossea del calcagno sia sabato che domenica a cura di Farmapiana. Infine non mancheranno la valutazione della circolazione venosa (sabato) e della pelle a cura Farmapiana oltre che i test dell’udito (Acustica Umbra-Maico) e quella della vista ( Salmoiraghi e Viganò di sabato e Farmapiana di domenica).

Sara Bessi