La Prefettura è ancora alla ricerca di una nuova casa per la polizia

Ci risiamo. La prefettura ha pubblicato un bando – come accade tutti gli anni di questo periodo – per cercare una nuova sede per la Questura di Prato. Da anni (dal 2020) la Questura è sotto sfratto ed è necessario trovare un immobile adeguato che possa ospitare non solo gli uffici ma anche gli alloggi per i dipendenti. Una cosa non semplice visto che si tratta di una struttura complessa di almeno 8.000 mq con caratteristiche specifiche. Da anni è in corso un braccio di ferro fra la proprietà dell’immobile di via Cino da Migliore, la Pratoinveste di Sauro e Roberto Bigagli, e lo Stato. La proprietà – come spiegato in passato – non ha nessuna intenzione di voler mandare via la polizia dall’attuale Questura ma vorrebbe rinegoziare il canone di affitto, giudicato troppo "basso" rispetto al valore di mercato dell’immobile. L’anno scorso si arrivò ai ferri corti con lo sfratto esecutivo che era stato fissato ad aprile. Una impresa non di poco conto quella di trovare una nuova casa alla polizia di Prato. La prefettura ci riprova quest’anno con un nuovo bando aperto a tutti e che è consultabile sul sito dell’ente nella sezioni "bandi di gara e contratti". "Consultando la pagina, è possibile conoscere le caratteristiche che l’immobile deve possedere e le modalità di presentazione delle offerte che dovranno essere inviate entro il 28 febbraio – spiegano dalla prefettura –. L’avviso è finalizzato ad avere contezza dei complessi immobiliari eventualmente disponibili sul territorio e ad individuare i proprietari in modo da avviare trattative nel rispetto della parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa".