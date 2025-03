La passione pallacanestro. Via al torneo degli over 55

Quando la passione per la pallacanestro non conosce età. Ne è la dimostrazione il quinto Torneo Città di Prato di Maxibasket Over 55, in programma domani e domenica presso la palestra di via Roma e quella del Buzzi. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Street Basket Prato con la Lega Maxibasket, il Csi e il patrocinio del Comune e del Coni provinciale, è dedicata ai giocatori Over 50 (l’età media dei componenti deve essere maggiore o uguale a 55 anni). Al via ci saranno otto formazioni, provenienti da tutta Italia. A rappresentare Prato ecco i Mustangs e Street Basket, che sfideranno Savona, Milano, Torino, Roma, Genova e Trasimeno. Le compagini sono divise in due gironi, ciascuno da quattro. Domani, dalle 15 alle 18, due semifinali e due finali con gare da due tempi di 12 minuti. Chi avrà partecipato alle finali si confronterà - in un incrocio fra i due gironi - domenica, dalle 9 alle 15, al PalaBuzzi in partite da quattro tempi da 8 minuti. Insomma, si annuncia una due-giorni all’insegna del divertimento. Una vera festa dello sport, "anche se avremmo voluto organizzare un’edizione con un numero maggiore di squadre al via", racconta Luca Magni, fra i responsabili. "Purtroppo abbiamo dovuto rifiutare l’iscrizione di altre cinque/sei formazioni perché non abbiamo gli impianti necessari per dare vita ad una manifestazione più grande. Abbiamo riscontrato poca collaborazione da parte delle società cittadine e questo complica la situazione". Ma Magni non molla e pensa ad un’edizione super ed internazionale per il 2026.

Francesco Bocchini