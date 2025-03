La passione di Charles Péguy. Musica, parole e spiritualità per ritrovare le nostre radici

Tra gli appuntamenti da non perdere in questi tre giorni di Capodanno c’è "La Passione" di Charles Péguy, lo spettacolo per voce e musica diretto dal regista pratese Massimo Luconi, in programma sabato alle 21 nella Chiesa di San Fabiano, a ingresso libero. E’ una partitura per voce e musica con la voce recitante di Laura Cravedi, il canto di Maria Elena Romanazzi e le musiche originali di Mirio Cosottini, che fa parte del progetto "Il cielo dentro di noi" promosso dalla Diocesi, con la direzione artistica di Luconi, un percorso fra teatro, musica e spiritualità che avrà altre due tappe nelle chiese pratesi, il 29 marzo e il 5 aprile.

Charles Péguy (1873 -1914), scrittore originale e prolifico, è uno dei più innovativi pensatori cristiani tra Ottocento e Novecento. Si è schierato contro le falsità della politica, la presunzione della scienza, contro il vuoto del "mondo moderno". Ha speso la vita nel mettere al centro l’uomo, con i suoi dolori, miserie e speranze, donando così una linfa nuova tanto al socialismo della giovinezza quanto alla fede della maturità; per questo, è stato spesso isolato dal contesto intellettuale francese del primo ’900. Oggi la sua figura riconquista il posto che gli compete nella storia della letteratura, anche grazie ad ammiratori quali Giovanni Paolo II e don Giussani.

Ne La Passione, Péguy ricorda la terribile sofferenza di una madre che vede morire il figlio, il testo è un viaggio in uno dei miti del mondo cattolico, che appartiene a tutti, atei e credenti, senza retorica e con la semplicità del cristianesimo delle origini (ci sono molti rimandi alle laudi medievali di Iacopone e di San Francesco).

Laura Cravedi è una giovane attrice, protagonista di alcune fiction televisive di successo ma anche sensibile e appassionata interprete di teatro. Maria Elena Romanazzi è una cantante lirica molto apprezzata. Mirio Cosottini è uno dei più talentuosi performer e compositori di musica contemporanea e jazz, suona la tromba e il pianoforte.