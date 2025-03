La ‘partita’ del presidente Commini. Anno anonimo in attesa di progetti. Intanto domani arriva la capolista

Il futuro del Prato può iniziare ad essere scritto in questi giorni. Già, perché il presidente Stefano Commini è tornato in città ieri dopo un periodo trascorso in vacanza all’estero. Il numero uno dei biancazzurri caricherà la squadra in vista del match in programma domani (calcio d’avvio alle 14:30) allo stadio Lungobisenzio contro la capolista Forlì, ma al contempo è inevitabile immaginarsi un incontro con mister Marco Mariotti e il direttore sportivo Francesco Virdis.

In ballo c’è la permanenza di entrambi e il progetto per la prossima stagione ai quali gli ex Albenga già stavano lavorando, come dimostrato anche in occasione delle scelte operate durante l’ultima finestra di mercato. La loro conferma sembrava ad un passo, tanto che nel corso della settimana passata era attesa una conferenza stampa con Commini protagonista, durante la quale si pensava sarebbe potuta arrivare la comunicazione dei prolungamenti di Mariotti e Virdis. Conferenza che poi è saltata: a breve scopriremo se per questioni prettamente organizzative oppure per un’inversione di marcia del presidente del Prato riguardo i piani dell’annata 2025/26. Quel che è certo è che novità arriveranno a stretto giro di posta.

Nel frattempo, il tecnico dei lanieri continua il silenzio stampa (nella giornata di oggi, per presentare lo scontro con il Forlì, interverrà il direttore sportivo Virdis). Sullo sfondo resta inoltre la contestazione dei tifosi nei confronti di Commini e l’incertezza circa le reali intenzioni dell’imprenditore romano per il futuro del club. Come già sottolineato più volte, il presidente del Prato deve ancora chiarire la sua posizione, sulla quale – per stessa ammissione del diretto interessato a inizio campionato – avrebbe riflettuto nel caso in cui Remedi e compagni non fossero riusciti a lottare per le posizioni di vertice. Un obiettivo questo già sfumato da diversi mesi. Oltre alle questioni societarie c’è però da pensare anche al campo.

I lanieri se la vedranno con un Forlì lanciatissimo e deciso a difendere il proprio primato nel girone D di Serie D. I biancorossi, che vantano la miglior difesa del torneo, hanno alle spalle sei vittorie consecutive, in occasione delle quali hanno sempre mantenuto la porta inviolata, e nelle ultime 15 uscite hanno ottenuto ben 14 successi.

Numeri impressionanti e che non possono non incutere timore. Intanto, continua la prevendita dei tagliandi per assistere al match: i tifosi biancazzurri possono acquistare il loro biglietto fino alle 15 di domani in modalità online sul sito www.vivaticket.it oppure fisicamente presso uno dei punti vendita Vivaticket sul territorio provinciale o il botteghino dello stadio Lungobisenzio.

