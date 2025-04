La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre

Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. Non saranno necessariamente impiegate in piazza San Pietro, ma ovunque ci sarà bisogno di un pronto intervento. I confratelli e consorelle pratesi hanno il brevetto di soccorritore e protezione civile e inoltre sono operatori Dae per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico. L’invio delle squadre a Roma è coordinato dalla Federazione regionale delle Misericordie, su richiesta della Protezione civile regionale e nazionale. «Volentieri ci mettiamo a disposizione per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione nei grandi eventi – dice Carlo Scardazzi, provveditore della Misericordia di Prato – e a maggior ragione lo facciamo questa volta, nel ricordo di papa Francesco, verso il quale abbiamo un sentimento di profonda gratitudine».