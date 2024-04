"La Lista Silli con Prato annuncia nuovi candidati al consiglio comunale: varietà di professionisti per un'offerta politica diversificata" La Lista Silli con Prato, insieme a Noi Moderati e UDC, annuncia nuovi candidati al consiglio comunale, tra cui infermiera, operaio tessile, commercialista, avvocato e imprenditore. La squadra si presenta come valore aggiunto per la coalizione.