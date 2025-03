La Libertà, partita per sognare ad occhi aperti

La ventitreesima giornata dei campionati di Terza Categoria è stata rinviata quasi in toto: Eureka – Firenze Nord, La Briglia – Tobbiana, Las Vegas – Colonnata, Paperino San Giorgio – Prato Sport, Bacchereto – San Lorenzo Campi Giovani e Carraia – Carmignano, inizialmente previste per ieri, sono state rinviate. Sono comunque due le gare che dovrebbero giocarsi e si tratta dei posticipi del turno.

Si parte dalla gara del Ribelli, con calcio d’inizio alle 15:30 odierne, che potrebbe essere cruciale. Già, perchè La Libertà Viaccia, qualora riuscisse a battere la Cdp Vaianese, balzerebbe al comando della classifica con un punto di margine sulla Polisportiva Carraia, mettendo pressione in attesa che la prima della classe recuperi la gara.

E’ stato al momento confermato anche il posticipo del lunedì, con l’attenzione che domani sera dalle 20:30 andrà a San Piero a Ponti: l’Atletico Esperia cerca punti "pesanti" in chiave playoff per il BGV Soccer. Oggi pomeriggio dovrebbe infine scendere in campo anche il Prato Nord U21, impegnato nel campionato di Pistoia: al Galleni, alle 15, i ragazzi di Rauseo riceveranno il Sarripoli seconda forza del girone pistoiese e saranno quindi chiamati a dare il 110%.

Si gioca a macchia di leopardo anche per quel che riguarda il calcio giovanile, considerando che anche in questo caso sono stati i rinvii a farla da padrone (soprattutto ieri). E’ stata rinviata in toto la nona giornata del girone di ritorno tanto del campionato juniores U19 quanto del campionato allievi U17. Rinviate anche le partite delle categorie "esordienti", "pulcini" e "primi calci".

Si giocheranno invece oggi alcune partite delle categorie superiori, per quanto non esenti da rinvii: disco verde fra i giovanissimi U15 per Pietà – Valbisenzio Academy (alle 9:45 al Faggi) e Colline Medicee – Jolo (10:30 a Seano). Fra i giovanissimi "B" si giocheranno solo Viaccia – Pietà (alle 11:30 al Ribelli) e Casalguidi – Virtus Comeana (alle 10:30 al Nuovo Barni di Serravalle Pistoiese).