La ’Lana pomposa’ si fila a Natale. Cinque laboratori di riciclo tessile

Pupazzi, calze della befana e pon pon di Natale, fatti di stoffa, bottoni, cenci e filati. È la magia dei laboratori tessili di riciclo creativo, un’iniziativa che parte il 5 dicembre al Mumat e che proporrà ogni primo martedì del mese un modo diverso per riutilizzare lana e prodotti tessili. Promosso dal Comune di Vernio e dalla Fondazione Cdse, la serie di incontri è dedicata ai bambini da 6 a 10 anni, con Auser La sartoria Vernio.

"Non poteva esserci luogo migliore del Mumat per fare da scenario alla creatività dei piccoli alle prese con fili e stoffe, bottoni e gomitoli di lana – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Vernio, Maria Lucarini – È un programma costruito sul valore del riuso e della sostenibilità, anche grazie alla preziosa collaborazione con Auser". Un’iniziativa al mese, con temi sempre diversi che seguono il calendario delle festività e del territorio, a cui si aggiungeranno altre iniziative per adulti. Martedì 5 dicembre alle 17 si parte con "Lana pomposa", filato riciclato per realizzare un pon pon di Natale. Il 2 gennaio alle 16 sarà la volta della calza della Befana con "Calzettona colorata". Martedì 6 febbraio alle 17 arriva il laboratorio del Carnevale con "Arlecchino cenciaiolo", creato con una sagoma snodabile fatta di stracci e bottoni. Il 5 marzo per la fiera del bestiame di San Giuseppe i bimbi si cimenteranno con "Animaletti in fiera", mentre il 2 aprile il ciclo si conclude con "Pupazzo abbottonato".

Durante i laboratori il Mumat sarà visitabile dalle famiglie. Il Museo delle macchine tessili inoltre è aperto il lunedì e mercoledì (orario 18-23), il giovedì (16.30-21), il venerdì (17.30-23). Sabato e domenica apre in caso di eventi e su prenotazione.

Per le visite scolastiche contattare: Cdse 0574 942476. I laboratori sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria su Visit Valbisenzio.it,