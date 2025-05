La guida ai film. Torna Queer. E tante novità

Dopo un veloce passaggio in città, il Pecci offre una seconda programmazione a Queer, l’ultimo attesissimo film diretto da Luca Guadagnino, tratto dal romanzo Checca di William S. Burroughs, scrittore inquieto saccheggiato spesso dal cinema, oggi alle 16 e 21.15 (v.o.), domani alle 16.15. Nessuno può mettere in discussione il talento del regista siciliano, negli anni Guadagnino ha abituato lo spettatore a film non facili, a autentici salti mortali (vedi il remake di Suspiria). Tuttavia, nonostante una carriera internazionale che l’ha portato a lavorare con grandi star, si ha la sensazione che ogni suo film abbia qualcosa di irrisolto. Nel caso di Queer è come se fossero due film in uno. Una prima parte splendida in cui si racconta di una relazione tra un uomo maturo e un giovane affascinate nel Messico degli anni Cinquanta, e una seconda totalmente diversa anche nello stile in cui prevalgono le allucinazioni di chi è vittima della droga. E’ vero che comunque il romanzo raccontava quello, che la storia non poteva che essere quella, ma lo scollamento tra i due film in uno finisce per essere fin troppo evidente. Attimi, tensioni, emozioni, erotismo, attrazione sessuale: 70 dei 140 minuti del film sono davvero splendidi, anche per la grande performance di un Daniel Craig in splendida forma. Al Pecci vedremo anche Loveable – la solitudine dei non amati, il film norvegese di Lilja Ingolfsdottir: oggi 18.30 e domani 21.30 (v.o.). Il Terminale continua ancora con il bel film di Robert Guediguian La gazza ladra (oggi 17, domani 21.15), a cui si aggiunge la novità Ritrovarsi a Tokyo di Guillaume Senez (oggi 19 e 21.15, domani 17 e 19). Per la rassegna Cinefilante domani alle 10.30 Munk & Lemmy.

All’Eden c’è ancora Una figlia di Ivano De Matteo, dramma familiare con Stefano Accorsi (ore 16, 18.15 e 21). Poi la novità Storia di una notte di Paolo Costella, altro dramma familiare dalle atmosfere noir ambientato a Cortina alla viglia di Natale, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Luigi Diberti, Stefania Casini (ore 16, 18.15 e 21) e Black bag – Doppio gioco, di Steven Soderbergh, un avvincente spy drama con Michael Fassbender, Cate Blanchett e Pierce Brosnan (ore 16, 18.15 e 21).

Federico Berti