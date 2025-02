La guida ai film. Quanti titoli in corsa da Oscar

PRATOVisto il grande successo di pubblico, al Terminale continua la programmazione del film più bello di questa stagione: Io sono ancora qui del regista brasiliano Walter Salles, che i cinefili ricordano con piacere per Central do Brasil del 1998. Tra pochi giorni sapremo se le tre candidature all’Oscar si saranno trasformate in premi, se li meriterebbe tutti e tre: miglior film, miglior film straniero, migliore attrice protagonista per la grandissima Fernanda Torres, una star nel suo paese d’origine, capace di sostenere tutto il peso di un film drammatico, uno di quei film che entrano nel cuore dello spettatore, per uscirne molti giorni dopo la visione (oggi e domani 16, 18 e 21.15). Domani alle 10.30 anche Ferda la formica per la rassegna Cinefilante. Al Pecci prosegue la programmazione di Duse, the greatest, documentario – omaggio alla grande diva Eleonora Duse diretto da Sonia Bergamasco, che attraverso un minuzioso lavoro di ricerca, ha messo a punto un affascinante ritratto di quella che a detta di molti fu la più grande attrice di teatro del Novecento. Nel documentario scorrono le testimonianze di Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni, Helen Mirren, Ellen Burstyn e tanti altri (domani alle 16.15). Gli altri film, tutti in lingua originale e sottotitoli, sono The girl with the needle, in corsa per l’Oscar (domani alle 18,15) e Una viaggiatrice a Seul (domani alle 21).All’Eden un altro film in corsa per gli Oscar, The brutalist, con l’attore protagonista Adrian Brody tra i favoriti (alle 16 e alle 20). Gli altri film sono: We live in time. Tutto il tempo che abbiamo" (16, 18.15 e 21), copn protagonisti Florence Pugh e Andrew Garfield; A complete unknown, biografia del signor Robert Allen Zimmerman in arte Bob Dylan con il volto della giovane star Timothée Chalamet (17 e 20.45). Si sente tanta musica, si scoprono alti e bassi nella carriera del cantautore americano vincitore pure del Nobel, segnati anche dal rapporto d’amicizia con Woody Guthrie. Di contorno anche la figura di Johnny Cash e di Joan Baez, grande amore giovanile e tormentato di Dylan. Infine il Garibaldi, con Conclave (domani 18.40), il documentario No others land (oggi 17 e 21) e il film d’animazione Flow, oggi alle 19, domani alle 17.Federico Berti