La guida ai film. Pellicole d’autore per il weekend

Torna sul grande schermo del Pecci la pellicola che ha rivelato il talento di Peter Weir. Alla sua seconda regia, l’autore australiano nel 1977 conquista il pubblico e la critica di mezzo mondo con "Picnic ad Hanging Rock – Il lungo pomeriggio della morte", in programma domani alle 21 in versione originale. Il giorno di San Valentino del 1900. Un gruppo di studentesse di un collegio nei dintorni di Melbourne parte per un picnic ai piedi del massiccio roccioso di Hanging Rock. Punto di partenza per una storia che si tinge di giallo. Grande film suggestivo, misterioso, affascinante, con una splendida colonna sonora eseguita anche da Gheorghe Zamfir e il suo flauto di Pan. Weir ci avrebbe poi abituato ad un cinema di altissima qualità dirigendo film come "Gli anni spezzati", "Witness – Il testimone", "The Truman show". Sempre al Pecci prosegue la programmazione di "Il mio giardino persiano", bel film che racconta la storia di una donna non più giovanissima e la sua ricerca disperata di un nuovo amore, anche solo per sconfiggere la solitudine. Siamo in Iran dove i rapporti tra le persone sono probabilmente condizionate dal controllo della polizia morale: questa tenera storia d’amore appena nata, non andrà come vorrebbero i protagonisti. Da vedere (oggi alle 18.30 oggi in italiano, domani in versione orignale). Infine, c’è "Emilia Perez" uno dei film più belli di questa stagione (oggi alle 21.15, domani alle 16, sempre versione originale). Infine torna sul grande schermo "Il gusto delle cose" con Juliette Binoche (oggi alle 16 v.o.).

Al Terminale, seconda settimana per "Io sono ancora qui", toccante film di Walter Salles, tra i favoriti ai prossimi Oscar. Fernanda Torres se lo meriterebbe eccome, offrendo una memorabile interpretazione nel ruolo di Eunice Facciolla Paiva, moglie e madre che si batte per arrivare a conoscere la verità riguardo il sequestro del marito, un ex deputato del partito laburista brasiliano accusato di terrorismo (oggi alle 17.30 e 21.15, domani alle 16, 18.30 e 21.15). Per festeggiare il capodanno cinese oggi in via Carbonaia alle 18.30 c’è anche "Il mistero scorre sul fiume". Domani per i più piccoli "Tommy Tom e l’orsetto perduto", alle 10.30 con Cinefilante.

Federico Berti