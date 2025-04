La guida ai film. Da Yuri a Soldini. Le storie in sala

Al cinema Eden continua la programmazione de La vita da grandi, debutto nella regia dell’attrice Greta Scarano. Non era un film facile perché le trappole della retoriche erano ovunque. Eppure la Scarano riesce a comporre un film garbato e sincero. Grazie soprattutto all’interpretazione della bravissima Matilda De Angelis e il bravo neo attore pratese Yuri Tuci. Due fratelli che si ritrovano dopo anni di indifferenza, nel bel mezzo di un gelido inverno a Rimini. Fra loro lo spinoso problema dell’autismo. Nei ruoli dei genitori, fa piacere ritrovare Paolo Hendel e Maria Amelia Monti (alle 16 e 21).

C’è anche il bel film shock di Silvio Soldini, autore di ottimo livello con alle spalle pellicole di successo come Un’anima divisa in due e Pane e tulipani (alle 18.15). Tratto dal romanzo di Rosella Pastorino, storia di un gruppo di giovani ragazze tedesche, povere e affamate, scelte per assaggiare il cibo prima di Hitler. Ogni pasto di rivelerà un incubo.

All’Eden anche Eden, ovvero l’ultimo film diretto da Ron Howard con Jude Law e Vanessa Kirby (16, 18.30 e 21). Anche Luca Zingaretti ha deciso di passare dietro la macchina da presa con La casa degli sguardi (16, 18.15 e 21).

Al cinema Terminale il nuovo film del sempre bravo regista francese Franois Ozon Sotto le foglie (oggi 17.15, 19.15 e 21.15; domani 16,30, 18.45 e 21.15). C’è anche Un messicano sulla luna: oggi alle 15 e domani alle 18.30, la proiezione di oggi sarà introdotta dal produttore pratese Emanuele Nespeca. Per Cinefilante domani alle 10.30 Komanenko il gatto curioso, per ciclo dedicato a Sean Baker a cura del Mabuse, martedì alle 21.15 Un sogno chiamato Florida; mercoledì alle 18 torna Invelle, lo splendido film d’animazione diretto da Simone Massi.

Al Pecci l’ultima regia di David Cronenberg, un maestro del cinema: The shrouds – Segreti sepolti con Vincent Cassel e Diane Kruger (oggi 21.15 v.o. domani 19.05); in programmazione anche il documentario Gen (oggi 18.30, domani 16.15) e Cure per la rassegna dedicata a Kiyoshi Kurosawa (oggi 16.15 e domani 21, sempre in versione originale).

Federico Berti