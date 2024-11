La guida ai film. Da Berlinguer a Salvatores

Trasloca al Terminale La grande ambizione, il bel film dedicato a Enrico Berlinguer (oggi 17.45, domani 19). Elio Germano, ben diretto da Andrea Segre, regala un toccante ritratto del segretario del Pci. Pur non assomigliandogli molto (per fortuna sono stati evitati trucchi posticci) Germano "entra" in Berlinguer in punta di piedi. Ma la sua gestualità, la sua cadenza con l’accento sardo non può che farci ricordare e apprezzare un leader che ha lascito una traccia indelebile nella storia della politica italiana. Il film racconta solo cinque anni della sua vita. Oltre l’immagine pubblica Berliguer viene svelato nel privato di cui abbiamo sempre saputo molto poco. Un tenero marito, un padre affettuoso che lasciava fuori dalla porta di casa i suoi tormenti di quei giorni difficili, in particolare quelli del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro. Al Teminale anche Le deluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice (oggi 20/21.45, domani 16.45/21.15). Oggi alle anche "L’ombra di Stalin", in memoria delle vittime di Holomodor, con il patrocinio dell’ambasciata d’Ucraina in Italia e del Comune. Domani alle 10.30 per Cinefilante Cappuccetto a pois, lunedì 25 ore 21.15, il 26 e il 27 27 ore 19 "Fiore mio" diretto dallo scrittore Paolo Cognetti (Le otto montagne). Martedì 26 ore 21.15 rassegna dedicata a Lars Von Trier a cura di Mabuse: Europa del 1991.

Al Pecci The substance con una rinata Demi Moore che meriterebbe una nomination all’Oscar, anche solo per il coraggio nell’aver accettato un film disturbante (domani 15.45). Omaggio a Pedro Almodovar con Volver oggi alle 16, Do not expert too much from the end of the world (oggi 18.15 e domani 21) e The beast (oggi 21.15 domani 18.20). Il cinema Eden punta su una novità molto attesa: il ritorno di Gabriele Salvatores con Napoli New York (ore 16/18.15/21). Ogni film di Salvatores è un capitolo a parte che non assomiglia ai precedenti. Stavolta il regista premio Oscar per Mediterraneo prende spunto da un vecchio soggetto scritto da Tullio Pinelli e Federico Fellini rimasto nel cassetto per molti anni. Una fiaba di formazione con due giovani attori e Pierfrancesco Favino. Altri film Giurato numero 2 di Clint Eastwood e Una terapia di gruppo con Bisio e la Buy (ore 16/18.15/21)

Federico Berti