La grande danza. Al Politeama. C’è Carola Puddu

Dall’Opera di Parigi all’esperienza televisiva di Amici, fino a calcare i palcoscenici più prestigiosi anche all’estero. Il talento e la classe di Carola Puddu incanteranno il pubblico del Politeama in un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde: Giulietta e Romeo, in scena venerdì 22 dicembre (alle 21) è una delle produzioni di maggior successo nel repertorio del Balletto di Roma per record di recite e incassi. Si tratta dell’opera italiana più acclamata di sempre, con oltre 350 rappresentazioni in Italia e all’estero e oltre 200mila spettatori: reduce da una lunga tournée in Cina, lo spettacolo (biglietti da 25 a 45 euro, ridotto under 25 e allievi scuole danza da 20 euro) era inizialmente previsto il 10 novembre per poi essere stato rinviato a causa dell’alluvione. Con la stella di Amici danzerà sul palco Paolo Barbonaglia nei panni di Romeo, tutti e due giovani interpreti di una storia eterna che incarnano una giovinezza sospesa nel tempo. È la danza dell’amore impossibile quella che rivive nel lavoro coreografico di Monteverde ispirato alla tragedia shakespeariana con musiche di Prokof’ev, grande compositore che mantenne sempre una grande autonomia creativa nonostante le critiche del regime sovietico. Il focus ruota però intorno al personaggio di Giulietta, fragile e passionale allo stesso tempo nella sua semplicità, animata da una purezza di sentimenti. Nella rivisitazione di Monteverde, la Verona degli infelici amanti di Shakespeare si trasforma in un Sud dai tratti neorealisti reduce da una guerra, in cui Giulietta è protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta. Il titolo ribaltato rappresenta un omaggio a lei, spirito indipendente e anticonformista capace di travolgere Romeo, appassionato e sognatore.

Fabrizio Monteverde, uno dei migliori rappresentanti della coreografia italiana degli ultimi 30 anni, per il Balletto di Roma ha firmato produzioni quali Cenerentola, Bolero, Otello, Il Lago dei Cigni. In occasione di Giulietta e Romeo,dalle 20 sarà servito un apericena al Politeama Bar a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika: costo da 12 a 15 euro prenotazione consigliata (whatsapp 328 3829633 o a [email protected]. Biglietti spettacolo su Ticketone o Boxoffice o in teatro.