La Giornata del medico. Il premio intitolato a Biancalani va alla Lilt e ad Olimpia Martini

PRATO

E’ stata una "Giornata del medico" molto intensa quella di ieri mattina organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato nel salone consiliare della Provincia.

Un sabato particolare in cui oltre a festeggiare i nuovi medici iscritti all’Ordine e quelli che hanno raggiunto il mezzo secolo dalla laurea, si è ricordato Luigi Biancalani, presidente per 20 anni dell’Ordine e scomparso nell’agosto di due anni fa, con la prima edizione 2024 del premio che il presidente Guido Moradei e il Consiglio direttivo hanno deciso di istituire in sua memoria.

"E’ stata una bella festa piena di significato – dice il presidente Moradei – Il premio ’Biancalani’ è stato assegnato per la prima volta e abbiamo voluto dividerlo in due per sottolineare i due aspetti che hanno contraddistinto la vita di Luigi: la sua dedizione al settore medico e a quello sociale". I vincitori ex aequo della prima edizione (valore di 5mila euro) sono stati la dottoressa Olimpia Martini e Lilt di Prato con il dottor Roberto Benelli. Martini è stata premiata per la tesi di laurea "Impatto prognostico del rischio infiammatorio residuo dopo sindromi coronariche acute: i primi 739 pazienti consecutivi del registro Prato-ACS", realizzata elaborando dati provenienti dal registro relativo ai pazienti assistiti nel reparto di Cardiologia del Santo Stefano. La Lilt di Prato è stata scelta "per la benemerita attività sanitaria, sociale, educativa e didattica svolta in ambito oncologico a vantaggio della comunità pratese". Alla cerimonia erano presenti la moglie di Biancalani, Cosetta, ed i figli Niccolò e Chiara, soddisfatti per la scelta dei premiati. Sono stati festeggiati, poi, i medici con 50 anni di laurea: erano presenti Enrico Albini, Riccardo Orlandi e Marco Goti. Sono stati insigniti della pergamena con il giuramento di Ippocrate i neo-iscritti all’Ordine dell’anno in corso. "Negli ultimi 4 anni contiamo 138 nuovi iscritti, 69 femmine e 69 maschi", dice Moradei che ha fatto una bella riflessione sulla professione medica al tempo dell’IA e delle nuove tecnologie in cui il medico deve continuare a mantenere intatta la sua umanità.

Sara Bessi