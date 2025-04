"La gentilezza ci aiuta a crescere felici e in armonia"

Sentiamo parlare spesso di egoismo e di amore ed è molto importante distinguere quando si sta pensando solamente a se stessi in modo negativo (egoismo) e quando si sta cercando di prenderci cura di noi stessi in modo positivo (amare se stessi). Essere egoisti vuol dire non preoccuparsi degli altri. Una persona egoista si concentra solo su ciò che vuole e cerca di ottenerlo senza pensare ai sentimenti. L’egoismo non è mai una cosa buona perché fa sentire gli altri tristi e arrabbiati. Chi è egoista non ha veri amici e spesso viene emarginato. Invece, amare se stessi, è una cosa positiva. Quando amiamo noi stessi le nostre scelte ci aiutano a crescere felici ed in armonia con gli altri. Amare se stessi vuol dire saper dire “NO” a ciò che riteniamo sbagliato.

E’ comunque importante imparare a trovare un equilibrio. Aiutare, condividere, essere gentili sono azioni che ci rendono persone migliori.

Ci sono molte cose nella nostra vita che diamo per scontate ma che contribuiscono a quel sentimento di tranquillità che ci riempie e ci soddisfa. Questa è proprio quella sensazione che rende la vita degna di essere vissuta. Coltivare speranza, entusiasmo e perseveranza nel perseguire i propri obiettivi, è essenziale per condurre una vita appagante. Ricordiamoci che meritiamo di essere trattati con gentilezza, nessuno ha il diritto di farci sentire inferiori.