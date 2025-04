La gazza ladra e gli altri film di oggi

Debutta oggi alle 18.30 al Terminale La gazza ladra, la commedia di Robert Guédiguian con la brava Ariane Ascaride (foto). E’ la storia di una badante ruba i soldi ai suoi assistiti per aiutare il nipote, ma poi viene scoperta e succede il caos.

Sempre al Terminale oggi alle 21.30 nuovo appuntamento con la rassegna a cura del Mabuse dedicata a Sean Baker, il regista indipendente americano che con Anora ha trionfato agli ultimi Oscar, vincendone quattro (miglior film, migliore regia, sceneggiatura originale), oltre alla statuetta conquistata da Mikey Madison come migliore attrice. E’ la volta di Tangerine, film del 2015 con Kitana Kiki Rodriguez e Mya Taylor, in versione originale con sottotitoli in italiano. E’ la storia di Sin-Dee, prostituta transessuale: uscita di prigione e vuole rivedere Chester, fidanzato e protettore. Una volta scoperto che le è stato infedele, è decisa a trovare la rivale e a vendicarsi.

All’Eden quattro proposte: Notti con la mia ex di Guido Chiesa, con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Anna Bonaiuto (16, 18.15 e 21); Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino con Daniel Craig (16, 18.15 e 21); La vita da grandi di Greta Sacarano, con il pratese Yuri Tuci e Matilda De Angelis (16 e 21) e La casa degli sguardi di e con Luca Zingaretti (alle 18.15). Cinema Pecci chiuso per turno di riposo.