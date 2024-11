La festa per il Cicognini. Oggi i 50 anni del liceo

Buon compleanno liceo classico Cicognini! Oggi dalle 18 alle 23 al liceo di via Baldanzi si festeggeranno cinquanta anni dal trasferimento dalla sede del convitto Cicognini. Un anniversario che il preside Mario Di Carlo e gli insegnanti hanno voluto omaggiare con una open night aperta alla città e come occasione orientativa per gli studenti delle terze medie che prossimamente si iscriveranno alla scuola superiore. Da settimane fervono i preparativi e il liceo ha lanciato un vero e proprio appello perché siano ospiti speciali gli studenti (classe 1955) che a luglio del 1974 sostennero per primi la maturità nella nuova sede e gli studenti (classe 1960) che per primi hanno compiuto in via Baldanzi l’intero ciclo liceale. Gli ex allievi hanno inviato foto e video per un collage di pensieri e ricordi. Alcuni di questi ex allievi saranno testimonial della bontà del liceo classico.

Per i nati nel 1955 interverranno l’architetta Paola Falaschi (sezione A), l’imprenditore Marco Cappellini (sezione B), l’ingegnere e presidente Aci, Federico Mazzoni (sezione C). Ma anche altri studenti racconteranno i loro anni del liceo e proporranno anche messaggi promozionali a favore della scelta di intraprendere un nuovo ciclo di studi proprio al liceo classico. Ci saranno imprenditori, professionisti, ricercatori, giornalisti che hanno imparato sui banchi del liceo di via Baldanzi. Fra i nomi: Gigi Paoli, giornalista e scrittore; David Fiesoli laureato in psicologia, scrittore, ricercatore in letteratura; Lorenzo Bigagli, ingegnere informatico del CNR; l’ex sindaco Matteo Biffoni, l’imprenditore Simone Perretta; Lorenzo Pattelli, ricercatore in fisica; Caterina Fanfani, giornalista. Ad introdurre, il docente del liceo Simone Neri con una breve ricostruzione storica sul Cicognini.

Dopo gli interventi degli ex allievi, presentazione dell’archivio del liceo Cicognini-Rodari: progetto PCTO-Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con i docenti Simone Neri ed Eva Nardi, le studentesse Aurora Parigi, Denisa Luca, Camilla Loparco. Poi la consegna delle certificazioni di latino e la proiezione del video. La serata sarà scandita anche da recite, performance, mostre. Nell’organizzazione anche gli studenti del giornale di scuola "Il Baldanzoso". Alle 20 ci sarà un piccolo buffet offerto dai supermercati Conad e alle 21 spazio alla musica dal vivo con la band degli studenti di ieri e di oggi.

Marilena Chiti