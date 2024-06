La festa della Repubblica. Mezzi in mostra e tricolore

Buon compleanno alla Repubblica. Oggi anche in città è un giorno di festa per la nascita della Repubblica Italiana, la cui storia è cominciata 78 anni fa dalle macerie della guerra. Un appuntamento che quest’anno, complice la novità della festa a Prato per la prefetta Michela La Iacona, uscirà dai locali di via Cairoli (dove ha sede la prefettura) per diventare un momento condiviso da tutta la comunità snodandosi nelle vie cittadine. Il cuore delle celebrazioni del 2 giugno sarà sia in piazza delle Carceri che in piazza Duomo dove, per la prima volta, sarà allestita un’esposizione di mezzi delle forze dell’ordine. Anche il conferimento delle stelle al merito per cinque pratesi non si svolgerà più all’interno della prefettura ma all’ombra del Castello dell’Imperatore. Appuntamento alle 10.45 con l’ingresso dei gonfaloni dei Comuni della provincia e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma. Sulle note dell’inno di Mameli, eseguite dalla banda dell’associazione nazionale finanzieri, la prima parte della mattinata sarà scandita dall’alzabandiera e dalla deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti. Dopo la lettura del tradizionale messaggio di Mattarella, prenderà la parola la prefetta La Iacona per un saluto agli studenti presenti in piazza: si tratta di una classe quinta della primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa e di una terza dell’istituto professionale Marconi che leggeranno alcune brevi riflessioni ispirate alla Repubblica e ai fondamenti della Costituzione.

La cerimonia proseguirà con la consegna degli attestati delle onorificenze al merito conferite dal presidente della Repubblica. Gran finale con il vessillo tricolore spiegato dalla cima delle mura del Castello grazie al nucleo speleo-alpino fluviale dei vigili del fuoco.

Anche piazza Duomo si vestirà a festa: a partire dalle 10 sarà possibile ammirare lo schieramento dei mezzi istituzionali e gli stand allestiti a cura delle forze dell’ordine, della Protezione civile comunale e della Croce Rossa Italiana. E per la prima volta, grazie al coinvolgimento di Confcommercio e Confesercenti, le vetrine dei negozi saranno decorate con il tricolore in segno di festa.