La domenica al museo con i bambini

Due appuntamenti per i più piccoli domani nei musei. Il primo è domani dalle 16 a Palazzo Pretorio con Quadri di stoffa un divertente laboratorio per famiglie con bambini dai cinque agli otto anni, che metterà alla prova la fantasia dei partecipanti. Dopo una visita tra le sale del museo, per trarre ispirazione dai dipinti in esposizione, in aula didattica seguirà un momento dedicato alla creatività con tessuti e altri materiali, utilizzati come se fossero colori per dipingere una tela con la stoffa. Il contributo è di cinque euro a partecipante, con la prenotazione obbligatoria a [email protected].

Alle 16.30 sempre di domani è invece prevista una visita guidata al Museo del Tessuto per scoprire piccoli tesori di seta. L’iniziativa pensata per famiglie con bambini dai sei agli undici anni è organizzata intorno alla mostra dedicata alla donazione Falletti: tessuti magnifici da scoprire con tatto, vista e olfatto. Dopo la visita i partecipanti si trasformeranno in abili tessitori e proveranno a creare degli originali campioni di tessuto. Alla visita guidata è richiesta la presenza di un accompagnatore. La prenotazione è obbligatoria sul sito oppure sulla pagina Facebook del Museo del tessuto. Il costo dell’iniziattiva è di cinque euro a bambino e cinque euro ad adulto.