La discoteca sotto le stelle è "silenziosa"

Una discoteca sotto le stelle, con musica dalle 22 sino a tarda notte, in un’area pubblica. Questa volta i residenti della zona intorno alla Pista Rossa e di Seano e Quarrata in generale, potranno dormire sonni tranquilli: martedì 18 luglio c’è la "Silent disco", la prima discoteca silenziosa. E’ una delle novità del cartellone estivo di Carmignano, organizzato dal Comune, con la Pista Rossa che si trasformerà in una discoteca insolita, unica e divertente dove la musica verrà ascoltata da cuffie wireless con tre canali radio, consegnate sul posto. Sul palco i deejay Massimino Sacchi (Rap e Trap), Ricky DJ (Ritmi latini) - DJ Stefano Rindi (Dance Revival) mixeranno i brani dal vivo. L’offerta sarà quindi articolata attraverso 3 canali di ricezione e 3 generi musicali: disco music dagli anni ’70 in poi per un tuffo nel passato, musica rap e trap per i giovanissimi e i trascinanti ritmi latini. L’ingresso è gratuito, così come le cuffie wireless saranno in comodato gratuito. L’area avrà anche uno spazio dedicato al drink e food. La "silent disco" nasce nel 1997 con la diffusione di internet: un artista parigino trasmise un concerto per tre ascoltatori in Giappone e piano piano è diventata una festa "non convenzionale" dove le persone ballano sentendo la musica tramite delle cuffie wireless. Dalla silent disco si sono sviluppati i "silent party". In questo tipo di discoteca la musica è la vera protagonista della serata e meno spazio, sulla pista, è lasciato alla conoscenza fra i frequentatori; inoltre c’è la possibilità di scegliere il canale con il genere musicale preferito. Per altre informazioni sulla serata: 055.8750250 oppure [email protected]

M. Serena Quercioli