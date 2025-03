La costellazione Gemelli e il pianeta Marte al Museo di scienze

Il pianeta Marte, alto nel cielo, e la costellazione dei Gemelli saranno i protagonisti della serata organizzata dall’associazione astrofili Polaris per venerdì alle 21 al Museo italiano di scienze planetarie. La serata si intitola Fra terra e mare: storia di due gemelli navigatori e di un pianeta arso, un viaggio fra i miti del cielo, attraverso le costellazioni e gli oggetti celesti caratteristici del periodo invernale.

Si comincia con l’introduzione alla serata e la spiegazione dei fenomeni nella sala interna, con proiezioni e slide di supporto alla divulgazione. Ci si sposta quindi nel piazzale esterno per l’osservazione dei corpi celesti al telescopio con tre postazioni per la visione diretta, e una proiezione live, accompagnati dai membri dell’associazione Polaris, che durante l’osservazione faranno scoprire le più interessanti storie mitologiche del cielo.

Contributo per l’ingresso due euro a persona. Si consiglia di presentarsi almeno 15 minuti prima per l’iscrizione. In caso di meteo variabile o nuvoloso, sarà impossibile osservare direttamente al telescopio, ma sarà comunque predisposta l’attività divulgativa all’interno (con proiezione tramite software del cielo, e foto degli oggetti osservabili). Prenotazione obbligatoria sul sito o i canali social del museo.