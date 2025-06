La città e le criticità a un anno dalle elezioni

Ad un anno dalle elezioni amministrative del 2024, il centrodestra pratese si dà appuntamento per fare il punto sullo stato della città e sull’impegno portato avanti. Appuntamento è per martedì 10 giugno alle 21 al Beste Hub in via Bologna 243.

Secondo i consiglieri di centrodestra, "Prato ha bisogno di un’alternativa politica credibile e determinata, capace di dare risposte concrete alle tante criticità ancora irrisolte". La città, sostengono, "appare ferma, bloccata da una maggioranza che non ha saputo imprimere una direzione né una visione. In questo primo anno, l’opposizione ha cercato di svolgere il proprio ruolo in modo costruttivo, concentrandosi sui contenuti e avanzando proposte, spesso rimaste senza risposta".

Secondo la coalizione (FdI, Forza Italia, Lega, Lista civica Gianni Cenni) "la giunta Bugetti ha prodotto un numero estremamente ridotto di delibere portate all’attenzione del Consiglio Comunale". Una dimostrazione evidente, secondo l’opposizione, "della debolezza di un’amministrazione nata da equilibri interni al Pd più attenta agli assetti di potere che ai bisogni reali dei pratesi".

Temi centrali dell’iniziativa saranno i progetti incompiuti e le promesse disattese: "Dalla tramvia, che inizialmente doveva collegare Prato con l’aeroporto di Peretola e oggi si ferma a Campi Bisenzio, al Parco dell’ex Misericordia e Dolce, che doveva essere restituito alla città e si presenta invece come una distesa di erbacce. Senza dimenticare il sottopasso del Soccorso, per il quale i lavori sarebbero dovuti partire da tempo, ma di cui non si è ancora vista traccia".

Presenti i consiglieri comunali: per FdI Tommaso Cocci, Eleonora Cioni, Rocco Rizzo, Claudio Belgiorno, Gianni Cenni, Cosimo Zecchi, per la Lega George Claudiu Stanasel, per Forza Italia Rita Pieri, per la Lista civica "Gianni Cenni Sindaco”"Leonardo Soldi, Lorenzo Frasconi, Fabio Piuccioli, Rossella Risaliti.