Denisa decapitata con un fendente. Bugie nella ricostruzione del killer. Arresto convalidato in carcere

Maria Denisa Paun è stata decapitata con un fendente netto, forse con un’ascia o una mannaia e non certamente con dei "coltellini" come sostenuto dal suo assassino, Vasile Frumuzache (per il quale ieri il gip ha convalidato l’arresto in carcere). E’ il particolare raccapricciante che emerge dall’autopsia sul cadavere della escort romena di 30 anni sparita dalla camera del residence Ferrucci la notte fra il 15 e il 16 maggio. L’esame autoptico è stato svolto ieri mattina dal medico legale Luciana Sonnellini a Pistoia. All’accertamento tecnico hanno partecipato i consulenti delle parti, quello della difesa di Frumuzache, assistito dall’avvocato Diego Capano, e della parte civile, la mamma di Denisa, Maria Cristina Paun, assistita dall’avvocato Marianna De Simone. L’esame si è svolto sui pochi resti della donna: alcuni frammenti del cranio che il killer ha bruciato e sul cadavere trovato nella collina delle Panteraie a Montecatini in avanzato stato di decomposizione.

All’ospedale di Pistoia sono arrivati la madre della vittima, la cognata e un amico. Alla mamma e alla cognata è toccato il duro compito del riconoscimento. Il medico legale della procura ha mostrato alle due donne una foto di un tatuaggio che apparteneva sicuramente a Denisa. D’altronde non ci sono mai stati dubbi sul fatto che quei resti ritrovati appartengano alla escort uccisa barbaramente dal connazionale, guardia giurata de Il Globo, che viveva a Monsummano Terme insieme alla moglie e ai due figli piccoli. Dai primi accertamenti non è stato possibile stabilire se la donna sia stata strangolata o soffocata prima di essere decapitata. Troppi pochi i resti del corpo e ridotti troppo male a causa della esposizione prolungata agli agenti atmosferici, compreso il caldo dell’ultima settimana. Quel che è apparso chiaro è che la testa sia stata tagliata con un colpo netto praticato sicuramente con un’arma tagliante e grossa. Un particolare che smentisce quanto sostenuto da Frumuzache che agli inquirenti, diretti dal procuratore Luca Tescaroli, ha detto di aver usato un coltellino da cucina trovato nella stanza del residence.

La lama deve essere stata "notevole" per poter praticare quel taglio secco. Come è possibile che il vigilantes abbia tagliato la testa della donna nella stanza del residence dove non è stata trovata nessuna traccia di sangue? I carabinieri non hanno trovato sangue e la camera non era stata pulita. Perché Frumuzache ha mentito? Vuole coprire qualcuno? Qualcuno che lo ha aiutato nell’occultamento del cadavere? "Non siamo affatto sicuri che la ricostruzione fornita dall’assassino sia veritiera – ha detto l’avvocato Marianna De Simone – La ragazza era molto minuta ed è possibile che sia stata portata via nella valigia. Sul resto ci sono troppi punti oscuri. La ragazza aveva riferito alla mamma di due persone che l’avevano seguita. Chi sono? E perché?".

Intanto ieri mattina Vasile Frumuzache è comparso di fronte al gip Francesca De Vecchio per l’interrogatorio di garanzia. L’interrogatorio si è tenuto in carcere. Frumuzache, con il volto fasciato in seguito all’agguato subito venerdì mattina alla Dogaia, ha risposto alle domande del giudice ripetendo la stessa versione dei fatti data di fronte ai pm. Ha detto di aver ucciso Denisa strangolandola nella stanza del residence dopo aver consumato un rapporto sessuale. Ha ribadito la versione del ricatto che la donna gli avrebbe fatto. E ha confermato di aver ammazzaro nel luglio scorso Ana Maria Andrei, escort romena di 27 anni, a Montecatini Alto e di aver occultato il corpo nello stesso campo incolto alle Panteraie dove ha gettato Denisa. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere per pericolo di fuga e reiterazione del reato. "E’ provato per quanto accaduto, aveva il volto fasciato per le lesioni riportate nel ferimento in carcere – ha detto l’avvocato Capano – Ha negato però di aver ucciso altre donne". Quest’ultima è la pista che gli inquirenti stanno seguendo ora, quella del serial killer, per stabilire se Frumuzache abbia ucciso altre donne. E i sospetti sono molti.

Laura Natoli