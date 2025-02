La Camerata e Dante 700. A Milano il grande lancio

Presentazione ufficiale a Milano per Dante 700. La dolce sinfonia del Paradiso, il concorso internazionale di composizione ideato dalla Camerata insieme a La Filharmonie di Firenze, che nelle due precedenti edizioni ha richiamato l’attenzione di musicisti dal tutto il mondo. I temi e le modalità del bando sono stati illustrati al Flagship Store Steinway & Sons, con un’iniziativa di grande richiamo per gli amanti della musica, organizzata grazie al sostegno di Edizioni Curci, e del Cidim, il Comitato Nazionale Italiano Musica, partner del concorso fin dall’inizio.

In questa edizione del concorso, l’invito a dialogare con Dante pone l’attenzione dei compositori sul XXXIII canto del Paradiso, prendendo spunto in particolare dai versi 1-39, Preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria; 115-132, l’immagine dei Tre Cerchi che rappresentano il mistero della Trinità e dell’Incarnazione; 145, il celebre "l’amor che move il sole e l’altre stelle". I temi dell’ultimo canto della Divina Commedia hanno oggi grande rilevanza: la riscoperta del nostro ruolo nella cura del pianeta e delle relazioni umane; il recupero del silenzio e della dimensione spirituale come strumenti per un rinnovato equilibrio; la ricerca di una verità che vada oltre la mera logica razionale.

Una giuria internazionale presieduta da Anders Hillborg, uno dei più autorevoli compositori della scena internazionale, e altri compositori quali Silvia Colasanti, Mauro Montalbetti, oltre a uno dei più accreditati interpreti di musica contemporanea Hugo Ticciati, selezionerà tre partiture finaliste, che verranno eseguite in un concerto pubblico al Politeama e saranno pubblicate da Edizioni Curci nella collana Stilnovo. Anche in questa edizione, sarà possibile integrare l’orchestrazione con l’elettronica grazie alla collaborazione con Tempo Reale, partner del progetto. Le composizioni dovranno essere inviate entro il 15 luglio, le tre finaliste saranno annunciate il 1° settembre, l sito ufficiale www.dante700competition.org dove è possibile trovare tutte le modalità di partecipazione. L’esecuzione delle tre partiture selezionate per la fase finale e la proclamazione del vincitore sono in programma il 10 ottobre al Politeama, in un concerto aperto al pubblico.

Molte le istituzioni culturali pratesi e fiorentine che collaborano al progetto, dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci alla Comunità di San Leolino della Certosa di Firenze; Rete Toscana Classica produrrà inoltre un ciclo di trasmissioni sui temi del concorso ed è in via di definizione la collaborazione con RaiCultura. Durante la serata a Milano a presentare Dante 700 sono intervenuti per la Camerata il direttore artistico Alberto Batisti, per la Filharmonie Paolo Cognetti, responsabile progetti speciali e Nima Keshavarzi, che è il direttore musicale del concorso; c’erano anche Laura Moro, direttrice editoriale musica classica delle Edizioni Curci e la pianista Marlene Fuochi, che ha eseguito brani di Francesco Darmanin e Michał Ziołkowski (vincitori dell’ultima edizione del concorso) e di Maurice Ravel.