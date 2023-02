La Camerata compie i suoi 25 anni Una serata di festa al Politeama

Una serata di festa, ricordi e ovviamente tanta bella musica quella di giovedì prossimo al Teatro Politeama. La Camerata strumentale è pronta a celebrare insieme al suo pubblico il suo venticinquesimo, sotto la guida dal direttore musicale Jonathan Webb (nella foto di Augusto Biagini). Come si conviene allo spirito di un traguardo gioioso, per aprire il concerto la scelta è stata indirizzata all’Ouverture composta da Brahms "per una festa accademica", quando l’Università di Breslavia gli conferì la laurea "honoris causa" in filosofia. Il materiale tematico scherzosamente elaborato da Brahms è basato su quattro canzoni della tradizione universitaria, culminanti nella glorificazione sinfonica dell’inno universale degli studenti, il Gaudeamus igitur. In particolare la prime delle canzoni citate da Brahms intona parole che si addicono particolarmente al significato di questo concerto, "Wir hatten gebauet ein stattliches Haus": "Abbiamo costruito una magnifica casa", ed è proprio questo il motivo per cui al Politeama giovedì sarà una giornata di festa.

La presenza in programma di Benjamin Britten, col suo capolavoro didattico "Guida del giovane all’orchestra" rappresenta la missione della Camerata e l’incessante lavoro che ha portato decine di migliaia di giovani pratesi a scoprire in questo quarto di secolo la gioia della musica dal vivo che ci rivela il patrimonio consegnatoci dai grandi compositori. Se la Camerata avesse un santo patrono, questo non potrebbe essere che Benjamin Britten. La realizzazione del suo Noye’s Fludde nel 2016 nella chiesa di San Domenico ha segnato per tutta la nostra comunità il punto più alto e luminoso nella partecipazione alla musica come simbolo di concordia sociale. Infine, Jonathan Webb e la Camerata concluderanno la serata con la più amata delle sinfonie di Sibelius, la Seconda, una sinfonia dai toni luminosi, grandiosi, maestosi, il coronamento di un programma di festa e di compleanno.

Un programma non casuale, dal momento che, come afferma il direttore artistico Alberto Batisti, "la missione della Camerata strumentale è quella di avviare alla conoscenza della musica e alla relazione di vita con la musica. Oramai possiamo dire che una generazione intera di pratesi, bambini, adolescenti e anche anziani, in sintesi il pubblico di tutte le età, sia cresciuto e continui a crescere insieme alla musica". Infine, da ricordare che i biglietti del concerto sono acquistabili al botteghino del Politeama (aperto dal martedì al sabato 10,30 – 12,3016 – 19) o su Ticketone.it.