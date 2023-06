La balera dell’estate Musica live a Sasseta

Riapre domani la storica pista da ballo di Sasseta, conosciuta negli anni ‘60 del secolo scorso come Dancing Alta valle e gestito dalla cooperativa culturale che aveva sede al circolo dove adesso sorge la trattoria "Vecchia spugna". Ed è stato proprio il nuovo gestore del ristorante, Gianni Pizzicori, ad avere l’idea di utilizzare l’antica "balera" come spazio per la musica dal vivo: non nuovo a questo tipo di iniziative, visto che alla "Bua della Tonia" del lago Verde, ambiente gestito prima della nuova esperienza di Sasseta, Pizzicori organizzava occasionalmente serate musicali, ha messo su un calendario di tutto rispetto per questa estate. Si parte stasera con la musica country degli Honky Tonks per proseguire con appuntamenti ogni venerdì, sabato e domenica per una formula che vede, il venerdì, spazio alla musica rock, il sabato un’offerta più danzereccia, compresa qualche data dedicata al liscio, la domenica, in orario aperitivo, dalle 18.30, musica più soft, spesso live in acustico o selezioni con il dj. Le serate sono ad ingresso libero e iniziano alle 21 e si potrà decidere se bere una birra o un panino formula "street food" o, quando ci sono le serate a tema, come ad esempio la cena barbeque di questo venerdì, cenare direttamente davanti al palco. Fra gli eventi da segnalare, il primo luglio la festa di Radio Insieme, il 7 luglio le divertenti Apple Juice, il 14 luglio i Ciao Ma’, cover band emiliana che ripercorre gli anni ‘80 del repertorio di Vasco Rossi e il 28 luglio la cover band dei Litfiba, i Santiago. "Prossimamente – dice Pizzicori – mi piacerebbe realizzare un’idea che ho nel cassetto e dedicare il giovedì sera ai bambini. Se non ce la faremo quest’estate, la proporremo l’anno prossimo".