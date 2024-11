Kung Fu, pioggia d’oro per il Team Martorana

Nei giorni scorsi, Perugia ha ospitato la trentaduesima edizione del "Campionato Nazionale di Kung Fu CKA", che ha visto sfidarsi nel capoluogo umbro oltre settecento atleti provenienti da tutta Italia. In gara c’era anche una delegazione del Team Martorana, con gli agonisti e le agoniste montemurlesi che si sono cimentati soprattutto nella specialità "sanda". E il bilancio è più che positivo: il club di Montemurlo ha portato a casa ventisette medaglie complessive, tredici delle quali del metallo più pregiato. Sono saliti sul gradino più alto del podio, nelle varie categoria agonistiche, Lorenzo Mazzoni (37 kg) Lorenzo Pecori (38 kg) Giuseppe Del Vecchio (42 kg) Paco Di Fede (47 kg) Gaia Romano (48 kg) Manuel Parisi (49 kg) Francesco Pieralli (48 kg) Mattia Palmariello (57 kg) Luca Pacini (69 kg) Marco Misuraca (58 kg) Mirko Capecchi (89 kg) Iolanda Di Maio (47 kg) Marco Martorana (93 kg). Medaglie d’argento per Reinan Caca (31 kg) Andrea Novellini (33 kg) Dominic Schiera (30 kg) Siria Parisi (32 kg) Antonio Carini (69 kg) Matias Lloshi (56 kg) Diego Simoniello (32 kg) Tommaso Parise (67 kg) Raul Selvaggi (54 kg) Giulio Zotta (58 kg) Daniele Cerrato (62 kg) Leonardo Rrapaj (70 kg) Thomas Cerrato (55 kg). Bronzo infine per Stefano Bucciantonio (65 kg).

"La preparazione scrupolosa e il sostegno reciproco hanno permesso di affrontare ogni sfida con il giusto spirito, raggiungendo risultati che testimoniano l’eccellenza e la crescita del gruppo. Sono estremamente orgoglioso dei nostri atleti, in particolare dei tanti bambini e ragazzi – ha commentato il maestro Marco Martorana - ognuno di loro ha dato il massimo, dimostrando abilità tecnica, determinazione e grande passione. Questi successi sono il risultato di un lavoro di squadra, reso possibile grazie ai coach Francesco Benelli, Rosario Castronovo e Gabriele Di Vitantonio. Oltre al sostegno fondamentale delle famiglie, che ci supportano in ogni occasione. Ripartiremo da questi risultati per consolidarci a questi livelli".

G. F.