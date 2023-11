Kasia Smutniak oggi a Il Garibaldi

Oggi alle 17 al Garibaldi Milleventi Kasia Smutniak (foto) presenta il suo primo docufilm "Mur". Dopo i saluti e la proiezione del film la brava attrice e regista incontrerà il pubblico in dialogo con il giornalista Jacopo Storni e con Anna Meli, Presidente del Cospe onlus. Marzo 2022, da pochi giorni la Russia ha invaso l’Ucraina e l’Europa si è mobilitata per dare asilo a chi scappa dalla guerra. Il Paese che si è distinto per tempestività e generosità è stata la Polonia, lo stesso Paese che ha appena iniziato la costruzione del muro più costoso d’Europa per impedire l’entrata di altri rifugiati. Una striscia di terra che corre lungo tutto il confine bielorusso, chiamata zona rossa, impedisce a chiunque di avvicinarsi e vedere la costruzione del Muro, il protagonista della storia raccontata in questo film. Smutniak esordisce alla regia con un film che è allo stesso tempo un diario intimo e una denuncia.

