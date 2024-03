"Karatutarabai". Ultime repliche per le Pagliette

Ultime tre repliche al Politeama per la nuova Rivista del Buzzi "Karatutarabai" stasera alle 21, domani ale 16.30 e alle 21. Ultimi biglietti disponibili: che si possono acquistare al botteghino del teatro, nei punti vendita Boxoffice Toscana oppure on line su Ticketone; costo da 10 a 25 euro in base alla tipologia di posti. Sul palcoscenico, fra sketch, musiche e balletti, 54 attori e 31 ballerini. Lo spettacolo mira a costruire un parallelismo con le atmosfere arabeggianti della celebre e antichissima raccolta di racconti "Le mille e una notte". Racconta le storie di una moderna "Sherazade" tutta pratese, alle prese non con un sultano uxoricida, ma, molto più semplicemente, con un acquirente di tessuti pronto a commissionare un ordine incredibile da "millemila" metri di stoffe. Il suo obiettivo sarà appunto quello di valorizzare le doti, le qualità uniche del nostro territorio e del nostro distretto. La Rivista, oltre ad avere una dedica particolare per Francesco Nuti, avrà anche risvolti benefici: parte del ricavato sarà devoluta a favore della popolazione colpita dall’alluvione dello scorso novembre.

A Officina Giovani in piazza Macelli stasera alle 21.15 ci sarà invece l’ultimo appuntamento dei Match di improvvisazione teatrale, con la finale del campionato amatori, che saluterà i suoi spettatori pronti a ridere, sorprendersi e divertirsi con questo gioco spettacolo dove quattro squadre si sfidano con la fantasia. Il vincitore lo proclama il pubblico votando al termine di ogni prova. Prenotazione obbligatoria con sms o whatsapp al 347 6495902. Biglietto unico otto euro da pagare in loco.