Il blitz di Kanye West. A Prato per cercare tessuti. Pranzo in centro storico

Prato, 30 luglio 2023 – Bistecca, verdure, un tavolo riservato all’interno del locale, lontano dagli sguardi. Il rapper e imprenditore americano Kanye West oggi era a pranzo al Dek Italian Bistrot in piazza delle Carceri con alcuni collaboratori.

Pare che fosse in città a scegliere alcuni tessuti per le sue nuove collezioni di vestiti, così come qualche giorno fa era in Emilia per lo stesso motivo. La sua visita, nonostante i propositi, è finita però sui social grazie alla pagina Facebook e Instagram «èdiciottonoveannighestoaprade» che ha pubblicato una foto che lo ritrae fuori dal locale a metà giornata in abiti neri, appunto in piazza delle Carceri.

Il tempo di comporre il numero di telefono e la conferma della tappa pratese arriva anche dal titolare del locale, Francesco Cecci, contattato dal nostro giornale: «Sì, è venuto qui con altre due persone, il ristorante gli era stato consigliato. Era la prima volta che veniva da noi. Siamo abituati a clienti come lui, avendo anche un locale a Ibiza, ma per Prato certamente si è trattato di qualcosa di particolare, soprattutto in una giornata in cui la città era praticamente deserta. Diciamo un raggio di sole. Siamo contenti e soddisfatti, è ovvio». Non è la prima volta che Kanye West ha contatti con Prato. Anzi. Già nel 2016 il rapper si fece fotografare allo stand della Beste, a Premiere Vision, sempre alla ricerca di tessuti di alta qualità per le sue collezioni.