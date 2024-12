Kabel volley Prato, prova di forza. Vittoria e ottime prospettive

MIGLIARINO VOLLEY

0

KABEL VOLLEY PRATO

3

Migliarino Volley: Argellati, Baldacci Baronti, Bolgarelli, Casapieri, Diridoni, Geremei, Lenzi, Lusini, Maccheroni, Mariani, Nocito, Pardi, Verdecchia. All. Ceccherini.

Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Arbitri: Torricelli e D’Azzo Parziali: 19-25; 23-25; 22-25.

KABEL sontuosa e Migliarino si arrende. La seconda giornata del girone di ritorno nel campionato di serie C regionale maschile conferma la crescita della squadra di coach Novelli. Ora Prato fa sul serio e, contro quel Migliarino che all’andata aveva vinto al quinto al palazzetto di San Paolo, ha sfoderato una prestazione in linea con quanto fatto vedere a Massa, conquistando tre punti che valgono doppio in chiave playoff. Un’affermazione netta arrivata con un primo set dominato 19-25, con una seconda frazione in cui la Kabel ha saputo soffrire e chiudere 23-25. E infine con un terzo parziale giocato punto a punto, salvo poi piazzare lo sprint decisivo per 22-25.