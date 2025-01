Kabel sempre in forma, ok a Fucecchio

JOLLY VOLLEY FUCECCHIO1

KABEL VOLLEY PRATO3

Jolly Volley Fucecchio: Montagnani, Chiarugi, Bottari, Pantani, Picchi, Fioretti, Li Vecchi, Desiderato, Pertici, Cantini, Caramelli, Pasquetti, Camorani, Salini, Minicozzi. All. Orsolini.

Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Arbitri: Tripodina e Nuzzo Parziali: 18-25; 19-25; 25-16; 19-25.

Prato alla settima. Vittoria sofferta ma importante per la Kabel che passa a Fucecchio col punteggio di 3-1 e allunga forse in maniera decisiva in chiave play off di serie C maschile regionale. Tre set ben giocati, con una pausa nel terzo, e soprattutto con una grande solidità di gioco e di gruppo. Il Volley Prato controlla bene nei primi due parziali, vinti rispettivamente 18-25 e 19-25. Poi il calo nel terzo, con un passaggio a vuoto che consente a Fucecchio di rientrare in partita. Ipotesi di rimonta subito bloccata dalla Kabel che ottiene quarto set e tre punti per 19-25.