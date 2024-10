Jury a Pechino Express. Ecco la nuova sfida in tv per il Signore degli anelli

Non c’è reality o programma televisivo senza un vip pratese. Mentre l’attore regista Luca Calvani "si trattiene" da quasi due mesi nella casa del "Grande fratello" nella speranza di arrivare alla finale prevista per la prossima primavera, un altro game – adventure ha appena ufficializzato il cast dei partecipanti. E per la nuova edizione di "Pechino – Express" ecco spuntare il nome di Jury Chechi. Il grande atleta campione olimpionico è alla vigilia di una nuova esperienza televisiva, dopo essere stato un brillante opinionista a commento di eventi sportivi come le Olimpiadi di Tokyo e di Parigi (ma nel suo curriculum anche partecipazioni allo show "Si può fare" condotto da Carlo Conti nel 2015 in qualità di giudice). L’ex ginnasta, non a caso soprannominato "Il signore degli anelli", stavolta dovrà affrontare un vero e proprio viaggio attraverso Filippine, Nepal e Thailandia. Senza nessun comfort, senza soldi, fra mille difficoltà, con uno zaino dotato dell’essenziale per la sopravvivenza, in coppia con un altro concorrente. Il compagno di viaggio di Jury Chechi sarà è un altro campione olimpionico: Antonio Rossi, medaglia d’oro nel kayak sia ad Atlanta 1996 (due vittorie), che a Sydney 2000 e argento ad Atene 2004. Due grandi amici, Chechi e Rossi.

I pericoli più grossi in questo tipo di show, vengono sempre dagli altri concorrenti, visto che si tratta di un gioco ad eliminazione costellato di imprese fisiche che mettono a dura prova. Da chi dovranno "guardarsi" Chechi e Rossi? Nove le coppie ai nastri di partenza: Virna Toppi e Nicola Del Freo, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, Jey e Checco Lillo, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, Samanta e Debora Togni. La partenza è fissata per i prossimi giorni, la messa in onda è prevista per marzo 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su Now. A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru.

Jury Chechi, certamente il personaggio più forte del cast, non è il primo pratese a partecipare al programma nato in Rai nel 2012 e migrato a Sky negli ultimi anni. Nell’edizione 2015 ecco Christian Bachini, attore famosissimo in Cina, appassionato di arti marziali (era in coppia con il cantante Son Pascal). E come non ricordare la vittoria dello stesso Luca Calvani ne "L’isola dei famosi" del 2006 ancora in Rai? Oppure l’esperienza del compianto Paolo Rossi a "Ballando con le stelle" nel 2011. Per non parlare poi della permanenza ad "Amici" nel 2005 di Erika Mineo in arte Amara, diventata negli anni una apprezzata cantautrice o la bella Laura Torrisi al Grande Fratello edizione 2006. Soltanto qualche anno fa il cantate pratese Tony Reale ha divertito nell’edizione 2020 di "The voice versione senior", mentre nel lontano 2010 un giovanissimo Damiano Sardi fece parte del cast di "X Factor 4". Insomma, programma che vedi, pratese che trovi.

Federico Berti