Jolo Calcio batte Corsagna 1-0 e avanza ai playoff regionali

Corsagna 0 Jolo Calcio 1

CORSAGNA: Cintolesi, Dinucci, Giannotti, Lacedra, Signorini, Pazzaglia, Bottari, Barsanti, Giusti O., Fiumicino, Battistoni. A disp.:Pellegrini Gi., Bertoncini, Pellegrini Ga., Giusti G., Martino, Motroni, Eramnazi, Cristofani, Ricci. All.:Piercecchi

JOLO CALCIO: Cuorvo, Melani, Biagioni, Cantini, Bellandi, Drovandi, Marchio, Lupetti D., Tomberli, Bettazzi, Vigni. A disp.:Giusti, De Felice, Lupetti M., D’Alò, Balli, Medini, Carlesi, D’Agati, Loiacono. All.:Ambrosio

Arbitro: Antonio Scalisi di Carrara

Reti: 120’ Balli

"UNA VITTORIA del gruppo, di cuore: i ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano, hanno lottato insieme come avevamo chiesto loro. Siamo riusciti a vincere all’ultimo tuffo nonostante l’inferiorità numerica, tenendo botta. Siamo felicissimi, il sogno continua: avanti così". Gianrico Antoni, presidente dello Jolo, non nasconde la gioia per l’1-0 inflitto al Corsagna, nell’incontro valido per i playoff regionali disputato ieri allo Strulli di Monsummano.

Per un risultato che consente agli uomini di coach Ambrosio di qualificarsi per il quadrangolare finale, entrando così fra le quattro squadre di Prima Categoria che si giocheranno il posto residuo nel campionato di Promozione 2025/26.

Un match equilibrato e combattuto, quello contro il sodalizio lucchese che ha vinto i playoff del girone B.

E Bettazzi e compagni hanno tenuto duro nonostante abbiano giocato con un uomo in meno per quasi quaranta minuti, a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione del capitano Bellandi.

Il gruppo ha stretto i denti, si è cementato ancor più dopo i tempi regolamentari chiusisi a reti bianche.

E quando la lotteria dei rigori sembrava ormai una certezza, lo Jolo ha piazzato una zampata: su un corner nato da una sgroppata di De Felice, Balli si è fatto trovare pronto ed è stato il più lesto di tutti nello spingere il pallone alle spalle del portiere rivale.

Attenzione adesso alla prossima sfida: il prossimo fine settimana, Bettazzi e soci affronteranno in semifinale la Casolese vincitrice della Coppa Toscana di Prima Categoria, in un’altra gara secca. E a sole due partire dal sogno, l’imperativo categorico resta quello di sempre: continuare a crederci.

Giovanni Fiorentino