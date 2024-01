Jazz e swing per chiudere le feste. Grazie all’Orchestra OsmannGold

Epifania a ritmo di jazz e swing a Montemurlo con Christmas Swing oggi alle 21,30 in Sala Banti, a cura del Comune. Le note dell’Orchestra OsmannGold concludono le festività natalizie con un concerto spettacolo in cui i grandi classici degli anni Trenta e Quaranta si fondono con le musiche tipiche del periodo di festa e con successi più recenti, in un programma vivace, brioso e coinvolgente impreziosito dalla presenza della cantante Cristina Capocchi. Ogni brano sarà introdotto da brevi testi originali capaci di accompagnare lo spettatore dentro l’atmosfera del brano per ricostruire le vicende, gli aneddoti e i personaggi che ne sono protagonisti. L’orchestra OsmannGold è composta da nove musicisti capaci di ricreare le atmosfere delle big band tradizionali con un repertorio che attraversa i grandi classici di ogni tempo e luogo a cui si uniscono composizioni originali e arrangiamenti di capolavori poco conosciuti. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è consigliata scrivendo a: [email protected].

Questa mattina dell’Epifania sempre la Sala Banti dalle 10 alle 12 ospiterà la Befana dell’Avis: un paio di ore dedicate ai bambini con la partecipazione della Befana e di un mago che proporrà tanti giochi e trucchi di magia. Nell’occasione il gruppo Avis di Montemurlo sensibilizzerà le famiglie sull’importanza della donazione di sangue. Le calze saranno distribuite ai bambini fino a 10 anni. La partecipazione è gratuita. La Croce d’Oro di Montemurlo consegnerà durante la giornata le calze della solidarietà alle famiglie indigenti inserite nell’ambito del progetto Vela, grazie ad una raccolta alla quale hanno collaborato nei giorni scorsi Cisom, Leo e Lions Club.

In Val Bisenzio quest’anno gli impegni e il lavoro del post alluvione di tutte le associazioni hanno ridimensionato il programma delle feste: oggi è comunque in programma uno spettacolo all’ex Meucci di Vernio. Alle 16 grandi e piccini potranno assistere a "L’incantatore" con Saeed Fekri, forse il più grande mimo di strada che opera in Italia. I suoi numeri così semplici e così divertenti, così elementari e così complessi e così internazionali ricordano padri illustri, come Marceau o i Mummenschanz o Totò o Chaplin. Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione su www.visitvalbisenzio.it.