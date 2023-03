Isola dei famosi Pamela Camassa ritorna in tv

Pamela Camassa sarà una delle protagoniste della prossima edizione dell’Isola dei famosi? Il nome della showgirl pratese circola sempre con più insistenza nella composizione del cast. A giorni la lista ufficiale dei partecipanti al programma targato Mediaset. Del resto, non c’è reality senza un vip pratese. Negli anni passati come non ricordare la stessa Pamela nella terza edizione della "Talpa" nel 2008 vinta da Karina Cascella? Oppure la partecipazione dell’attore fan delle arti marziali Christian Bachini in "Pechino Express" anno 2015, che vide trionfare la coppia PinnaBertolini. E a proposito di vittoria, l’attore pratese Luca Calvani conquistò il podio più alto a sorpresa, proprio nell’Isola dei famosi del 2006. Nella prossima edizione, se tutto sarà confermato, Pamela Camassa dovrà vedersela con altri vip più o meno famosi: Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, l’ex Suor Cristina che oggi si chiama solamente Cristina Scuccia, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Fiore Argento figlia di Dario e sorella di Asia, e altri nomi che saranno resi noti a giorni. Conduzione di Hilary Blasi insieme a Enrico Papi e Vladimir Luxuria in qualità di opinionisti. Prima puntata, il prossimo 17 aprile su Canale 5. Un ritorno in tv per Pamela Camassa, dopo la vittoria al programma "Amici celebrities" di Maria De Filippi nel 2019. Ma il percorso artistico di Pamela inizia ancor prima dei concorsi di bellezza ai quali partecipò conquistando il terzo posto a Miss Italia 2005. La sua prima esperienza professionale risale al 2000 con il film "Via del corso" insieme alle sconosciute (all’epoca) Laura Chiatti e Ilaria Spada.

Negli anni Pamela ha dimostrato di essere a tutti gli effetti una brava showgirl entrando nel cast de I raccomandati e Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto dietro Fiona May. Ma è la partecipazione a Tale e quale show nel 2012 che mette in luce finalmente le sua qualità di cantante. Per il fortunato programma di Carlo Conti, Pamela è chiamata a trasformarsi in Rettore, Lorella Cuccarini, Shakira, Marcella, Malika Ayane, Amy Winehouse. Nell’Isola dei famosi sarà semplicemente se stessa sulle spiaggie delle Honduras.

Federico Berti