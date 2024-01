Morto investito dal furgone in retromarcia, indagine per omicidio stradale

Prato, 19 gennaio 2024 – “L’incidente di via Melani è un investimento, abbiamo sentito i testimoni e siamo a disposizione della Procura dove abbiamo già depositato gli atti. La dinamica esatta è ancora oggetto di valutazione e su questo non possiamo esprimerci": sono le parole di Matteo Maria Berti, comandante della polizia municipale di Poggio a Caiano, riguardo al tragico incidente di mercoledì all’ora di pranzo quando Claudio Costantino, in retromarcia, ha colpito il padre Giuseppe, 68 anni.

L’uomo è finito sotto l’automobile, è stato estratto vivo dai soccorritori della medicalizzata della Misericordia che hanno tentato di tutto per salvarlo, utilizzando anche l’apparecchio elettromedicale Lucas che si sostituisce all’uomo nell’esecuzione di un massaggio cardiaco di alta qualità per un lungo periodo di tempo. Giuseppe Costantino, infatti, è riuscito ad arrivare a Careggi ma è morto poco dopo per i gravissimi traumi riportati. Il figlio Claudio, 41 anni, giunto all’ospedale quando ha saputo della morte del padre, ha avuto un malore.

Claudio Costantino è indagato dalla Procura per omicidio stradale. Padre e figlio, entrambi residenti a Prato, nella frazione di Iolo, avevano portato il loro Fiat Scudo alla carrozzeria La Poggese e arrivati in via Melani c’era un camion che impediva l’ingresso: Giuseppe è sceso con l’intenzione di guidare il figlio nelle manovre e si è spostato sul retro del furgone. Claudio ha innescato la retromarcia e la tragedia si è consumata in una manciata di minuti. La polizia municipale sta vagliando anche l’ipotesi di visionare le telecamere ma in quella strada non ci sono e resta solo la possibilità di qualche ditta, abitazione o dash cam di auto parcheggiate. Sul corpo di Giuseppe Costantino verrà effettuato l’esame autoptico. L’uomo, originario della Calabria, era arrivato a Prato 60 anni fa, da bambino, aveva lavorato come imprenditore edile e poi nel commercio. Lascia la moglie e due figli.