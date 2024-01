Uccide il padre facendo retromarcia con il furgone: tragedia in strada a Poggio a Caiano

Poggio a Caiano, 17 gennaio 2024 – E' morto a Careggi l'uomo di 68 anni Giuseppe Costantino investito, oggi intorno alle 12,30 dal furgoncino del figlio Claudio durante la manovra di retromarcia. Il tragico incidente è avvenuto in via Melani davanti alla carrozzeria La Poggese.

Padre e figlio, entrambi di Prato, erano andati in officina per far vedere un veicolo Fiat Scudo e arrivati in strada c'era un camion delle ditte confinanti che impediva di fare manovra per entrare nel portone d'ingresso. A quel punto Giuseppe Costantino è sceso con l'intenzione di aiutare il figlio ad effettuare la retromarcia.

Il figlio ha ingranato la retromarcia ma ha colpito il padre, seppur con una velocità si può dire a passo d'uomo. L'urto evidentemente ha fatto cadere il padre che è finito sotto il Fiat Scudo. “Quando ho sentito le urla sono corso fuori – racconta Simone Andreoli, titolare della carrozzeria – e l'uomo era a terra, sotto il furgone. Abbiamo chiamato subito i soccorsi. Un incidente assurdo...da restare senza parole”.

Sono intervenuti prima i vigili del fuoco per estrarre Giuseppe Costantino da sotto il veicolo e la medicalizzata della Misericordia di Poggio a Caiano che ha prestato i soccorsi e trasportato il ferito a Careggi dove però l'uomo è morto poco dopo. Il figlio si è recato subito all'ospedale di Careggi per avere notizie del padre e quando ha avuto la notizia della morte ha avuto un malore. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi curati dalla polizia municipale, su incarico della Procura, e il furgone è stato messo sotto sequestro.

Maria Serena Quercioli