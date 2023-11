"Interventi dei Vigili del Fuoco in Due Incidenti Stradali"

I vigili del fuoco sono intervenuti l’altra notte, poco prima delle 3, in viale Leonardo Da Vinci all’altezza del casello di Prato est in direzione Pistoia, per un incidente in cui un’auto si è ribaltata sul new jersey che separa le carreggiate. L’automobilista, una donna di 24 anni, è uscita da sola dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Tuttavia la giovane è stata presa in cura dal personale del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.

I vigili del fuoco hanno fatto un secondo intervento, sempre per un sinistro stradale, ieri mattina in via Fonda di Mezzana, nella zona del Macrolotto Due. In questo caso l’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per liberare una persona che era rimasta incastrata a bordo di un’auto, in seguito allo scontro con un furgone. I due occupanti dell’auto, un uomo di 65 anni e una donna di 53, sono stati affidati al personale del 118 e trasportati al pronto soccorso in codice giallo. Il conducente del furgone è illeso. Su entrambi gli incidenti è intervenuta anche la polizia municipale.