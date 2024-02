Ingegnere meccanico per pratiche anti-incendio

1 INGEGNERE MECCANICO

Un’azienda di Prato sta ancora cercando un ingegnere meccanico. La risorsa si occuperà della redazione di pratiche per il settore di competenze dei vigili del fuoco, come certificazioni e prevenzione incendi. Gradita, ma non necessaria, esperienza nella mansione. Richiesta ai fini della selezione il conseguimento della laurea in ingegneria.

Orario lavorativo full time, la proposta prevede per il candidato un contratto di lavoro a tempo determinato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Il candidato dovrà avere la patente di guida: B (Rif.:PO-214492)