Infortunio in pronto moda. Cade dal tetto, è grave

Un uomo di 50 anni di nazionalità cinese è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, dopo aver fatto un volo di cinque metri dal tetto della confezione in cui lavora. L’incidente è avvenuto la mattina di Santo Stefano in una confezione di via del Granaio a Poggio a Caiano, azienda a conduzione orientarle. L’operaio cinquantenne sarebbe salito sul tetto per fare dei controlli su alcune infiltrazioni di acqua, quando per cause da accertare con precisione, è caduto a terra, percorrendo un’altezza di cinque metri.

Le sue condizioni sono apparse gravi: immediata la richiesta di soccorso sanitario alla centrale del 118 che ha attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Il ferito è stato soccorso dai sanitari e una volta stabilizzato sul posto è stato trasferito con l’eliambulanza fino all’ospedale di Careggi. L’operaio ha riportato un trauma cranico, è in prognosi riservata ma pare che non sia in pericolo di vita.

Sul luogo dell’infortunio sono giunti anche i carabinieri oltre agli ispettori dell’Asl del dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro. Questi ultimi hanno effettuato i sopralluoghi e gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente, in cui è rimasto gravemente ferito il cinquantenne straniero.

Sono al vaglio dei tecnici esperti dell’Asl anche i sistemi di sicurezza se sono stati applicati o meno per tutelare la salute del lavoratore.

Secondo una prima ricostruzione, il cinese cinquantenne avrebbe perso l’equilibrio mentre era sul tetto del capannone per installare una copertura provvisoria. A questo punto l’uomo è caduto dall’alto del fabbricato, riportando diverse ferite a causa dell’impatto con il suolo. I tecnici dell’Asl Toscana centro hanno proceduto a squestrare il capannone in cui si è consumato l’infortunio.