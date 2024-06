INDIRIZZO APERTO SEI ANNI FA

Ieri al liceo linguistico Livi di Prato ha debuttato la prova scritta di cinese come terza lingua straniera. E’ stata la

prima volta da quando è stato istituito sei anni fa l’indirizzo cinese al Livi. Un debutto che ha preoccupato non poco i ragazzi della scuola pratese, anche se alla fine in molti sono stati contenti dell’esito del secondo giorno di maturità. Sempre al Livi, sempre al linguistico, nel caso dello spagnolo come seconda prova scritta alcune docenti hanno dovuto correggere a mano la traccia prima di consegnarla ai maturandi. "Mi chiedo come si faccia a far uscire una prova senza controllo", la rabbia della dirigente Mariagrazia Ciambellotti.