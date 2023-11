Incontro e performance contro l’Hiv

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, domani, il centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci e Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco presentano una serata dedicata al tema dell’Aids con un incontro alle 19 con l’infettivologa Daniela Messeri (foto), dirigente medico presso la U.O. malattie infettive di Pistoia che introdurrà il tema della PrEP, la pillola per prevenire l’Hiv. Luca Scarlini poi si cimenterà in una performance che sarà un intenso omaggio alla comunità creativa toscana decimata dall’Hiv negli anni Ottanta e Novanta, il Commemuro Requiem, partendo dall’opera di Francesco Torrini esposta in collezione. L’intervento "La PrEP. Come prevenire l’HIV per tutt*" è rivolto a tutte le persone interessate a conoscere la profilassi riconosciuta dalla comunità scientifica come efficace per ridurre drasticamente la possibilità di contrarre l’infezione da Hiv. Nella giornata della lotta all’Aids è importante ricordare che, grazie alla terapia antiretrovirale, le persone con Hiv che raggiungono e mantengono livelli non rilevabili del virus nel sangue, non possono trasmettere l’Hiv ad altre persone, nemmeno attraverso rapporti sessuali non protetti. L’Hiv resta comunque una delle infezioni sessualmente trasmissibili più diffuse e verso cui permane uno stigma anche all’interno della comunità LGBTQI+ storicamente più sensibile al tema.

In occasione dell’apertura di "Eccentrica", l’allestimento permanente della collezione ospita l’opera "Commemuro" di Francesco Torrini, artista toscano, che venne donata al Pecci dal padre dell’artista. Con la performance Commemuro Requiem, il performer Luca Scarlini accompagnerà il pubblico attraverso un requiem che partendo dall’opera di Torrini racconterà cosa ha significato per la Toscana e per Firenze il dilagare dell’Hiv.