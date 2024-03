Prato, scontro tra auto e scooter: gravissimo ragazzino di 16 anni

Prato, 2 marzo 2024 – Grave incidente stradale ieri sera poco dopo le 22 in via Ghisleri, tra il Macrolotto di Iolo e Tavola. Un ragazzino di 16 anni che viaggiava su uno scooter si è scontrato con un Fiat Doblò guidato da un giovane di 27 anni. L’impatto è stato violentissimo. Il giovanissimo è balzato a terra riportando feriti molto gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 16enne, in codice rosso, all’ospedale di Careggi. Illeso il conducente del Doblò.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale che dovrà ricostruire la dinamica dello scontro. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti per l’alcolemia. Il pretest per il conducente del Doblò ha dato esito negativo, mentre per il conducente del ciclomotore si attendono i risultati dalle analisi eseguite in ospedale.